Anche Amy Adams potrebbe recitare in The True American di Pablo Larrain

La cinque volte candidata allOscar Amy Adams (American Hustle, The Fighter) è vicinissima a entrare nel cast di The True American, che sarà prodotto da Amazon Studios e diretto dal talento di Pablo Larrain (Post Mortem, Jackie). L'attrice sta al momento promuovendo la sua miniserie Sharp Objects, che ha anche prodotto. Lo show è tratto dal romanzo di Gillian Flynn, l'autrice de Gone Girl - L'amore bugiardo.

The True American vede già confermati nel cast Kumail Nanjiani (The Big Sick, Silicon Valley) e Mark Ruffalo (Il caso Spotlight, Avengers).

La sceneggiatura è tratta dal libro-verità scritto da Anand Giridharadas, ambientato in Texas nei giorni successivi all'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York nel 2001. La storia segue Rais Bhuiyan, un immigrato musulmano e veterano dell'aviazione del Bangaldesh che sopravvisse a malapena all'isteria omicida di Mark Stroman, il quale come rivalsa all'attentato uccise due altri due immigrati. Alla fine Bhuiyan si adoperò perché al suo assalitore fosse risparmiata la pena capitale.