Anche Alfie Allen nel cast di The Predator per la regia di Shane Black

Proprio ieri abbiamo dato notizia dell'inizio delle riprese a Vancouver di The Predator di Shane Black, con tanto di foto del regista e del cast principale. A Boyd Holbrook, Olivia Munn, Keegan-Michael Key, Thomas Jane, Jacob Tremblay e tutti gli altri si è aggiunto ora anche Alfie Allen, amato/odiato Theon Greyjoy della serie Il Trono di Spade.

Allen avrà il ruolo di un ex-marine che aiuterà il gruppo di combattenti a fermare la creatura aliena che regala il titolo al film. Come già ricordato The Predator non è un reboot della serie ma segue la storia dei primi due episodi, soprattutto del mitico Predator originale diretto da John McTiernan nel 1987 e interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Come molti giovani attori lanciati da Game of Thrones - insieme a The Walking Dead e Breaking Bad senza dubbio la serie di culto degli ultimi anni - Allen sta cercando di costruirsi anche una carriera cinematografica di riguardo. A questo proposito dobbiamo allora ricordare la sua partecipazione al cult-movie John Wick, dove interpretava il giovane e ingenuo "villain" che rubava l'auto e assassinava il cagnolino di Keanu Reeves. Pessima scelta Alfie, pessima scelta...

Se vi è piaciuto il primo capitolo non perdete allora John Wick: Chapter 2, a nostro avviso nettamente più riuscito del precedente.