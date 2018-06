Anche Al Pacino in Once Upon A Time In Hollywood di Tarantino

Era nell'aria da tempo, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale: ci sarà anche Al Pacino, alla sua prima volta col regista, in Once Upon A Time In Hollywood di Quentin Tarantino. Giusto ieri vi avevamo annunciato l'ingresso di altri membri nel cast che, a questo punto, dovrebbe essere completo.

Al Pacino interpreterà Marvin Schwarz, l'agente hollywoodiano di Rick Dalton, il personaggio di Leonardo DiCaprio nel film, ex star del western televisivo, che lotta per sopravvivere in una Hollywood che non riconosce più e che ha per vicina di casa una giovane e bellissima star, Sharon Tate (Margot Robbie).

Un'ottima notizia per tutti noi, fan sia di Al Pacino che di Tarantino, che non vediamo l'ora di vedere questo suo nuovo film, la cui uscita americana è fissata al 9 agosto 1969, cinquant'anni dopo gli atroci delitti della Manson Family sul cui sfondo è ambientata la storia, che avrà una struttura alla Pulp Fiction.