Anche Adrien Brody nel nuovo misterioso film di Wes Anderson

Adrien Brody raggiunge Tilda Swinton e Bill Murray nel prossimo film di Wes Anderson, su cui vige il più assoluto riserbo. L'attore è abituale collaboratore del regista.

Come vi avevamo raccontato qualche tempo fa, Wes Anderson comincerà abbastanza presto le riprese di un nuovo film. Si tratta di un progetto ancora senza titolo che verrà girato in Spagna e che avrà fra gli interpreti Tilda Swinton e Bill Murray. A questi due prodigiosi attori si aggiunge oggi un altro volto particolarmente caro al regista: Adrien Brody.

Se Tilda Swinton è stata diretta da Anderson già tre volte e Bill Murray addirittura sei, Adrien Brody ha recitato ne Il treno per Darjeeling, Grand Budapest Hotel e The French Dispatch. Ovviamente non sappiamo quale ruolo andrà a interpretare l'attore, che è stato anche fra i doppiatori, insieme a Bill Murray, di Fantastic Mr. Fox.

Sulla trama del nuovo film nulla trapela. Sembra che in origine le riprese si dovessero effettuare a Roma e che, stando a quanto detto dalla Swinton, non si parlerà della Spagna.

Wes Anderson ha da poco presentato al Festival di Cannes The French Dispatch, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 novembre. Il futuro di Adrien Brody è stracolmo di progetti. Lo vedremo per esempio nella terza stagione di Succession, nella serie HBO sui Los Angeles Lakers e in Emperor, il film su Carlo V.