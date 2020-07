An American Pickle: il trailer del film con Seth Rogen e... Seth Rogen

News Cinema

Una commedia ideata da Seth Rogen nella quale un personaggio interpretato da Seth Rogen si ritrova di fronte un avo "scongelato" interpretato da Seth Rogen. La commedia debutterà negli USA su HBO Max in agosto.

Ha debuttato online il trailer di An American Pickle, la commedia ideata e interpretata (in un doppio ruolo) da Seth Rogen che, inizialmente prevista in uscita al cinema, debutterà in streaming negli USA in agosto su HBO Max. In Italia, con tutta probabilità, arriverà quindi attraverso i canali di Sky e di Now Tv, ma non c'è certezza sulle date.

In An American Pickle Rogen interpreta un immigrato negli Stati Uniti del 1920 di nome Herschel Greenbaum, arrivato come tanti nel Nuovo Mondo dall'Europa alla ricerca di un futuro migliore per sé e la sua famiglia. Lavoratore indefesso, un giorno Herschel cade dentro una vasca di cetriolini sott'aceto, mentre tutti pensano sia improvvisamente scomparso. Cento anni dopo, nel nostro presente, Herschel viene ritrovato: e siccome la salamoia lo ha perfettamente conservato, si risveglia dal suo lungo sonno in barattolo senza essere invecchiato di un solo giorno. Si mette allora alla ricerca della sua famiglia, trovandosi di fronte alla sua unica discendenza: Ben Greenbaum (sempre Rogen) un pacato e pacifico programmatore di computer che Hershel stenta - a dir poco - a comprendere.

Nel cast del film, oltre a Seth Rogen e Seth Rogen, ci sono anche Sarah Snook e Jorma Taccone. A dirigere c'è Brandon Trost, direttore della fotografia che ha già lavorato con Roger in Cattivi vicini e Facciamola finita. La sceneggiatura del film è invece stata scritta da Simon Rich.

