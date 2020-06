Amy Winehouse: presto un biopic sulla cantante voluto dal suo papà

News Cinema

Mitch Winehouse, che ha in mente il progetto già dal 2018, dice che la sceneggiatura è in via di scrittura e che la protagonista sarà un'attrice sconosciuta.

Amy Winehouse, cantante dalla voce sublime morta nel 2011 a soli 27 anni, sarà protagonista di un film biografico. Lo conferma il padre Mitch Winehouse, che già dal 2018 aveva annunciato la messa in cantiere di un biopic basato su una sceneggiatura di Geoff Deane, autore del copione del film con Joel Edgerton Kinky Boots. Adesso l'uomo rilancia, forse perché insoddisfatto del documentario Amy diretto da Asif Kapadia che a suo giudizio restituiva un’immagine falsata della sua bambina. "Abbiamo superato la fase delle discussioni" - ha detto" - " e la sceneggiatura è in via di scrittura".

Il signor Winehouse ha anche spiegato che il film dovrebbe arrivare al cinema fra uno o due anni e che lui e i suoi cari intendono avere il controllo sul progetto e lasciare un buon ricordo di Amy: "Abbiamo un bel film e fra poco avremo anche un ottimo spettacolo a Broadway. Sarà questo il nostro modo di riprenderci ciò che ci è dovuto, descrivendo Amy esattamente com'era".

E veniamo all’attrice che dovrebbe interpretare la Winehouse. Il buon Mitch non fa nomi, ma conferma la sua intenzione di due anni fa di affidare il ruolo della protagonista a una sconosciuta o semisconosciuta: "Sceglierò, seguendo i consigli del produttore, una star in divenire. Prenderemo un'attrice sconosciuta, possibilmente una ragazza ebrea della zona nord o est di Londra che somigli un po’ ad Amy e che parli un po’ come lei".

A questo punto non ci sono più dubbi: la Winehouse avrà la sua giusta consacrazione, com'è stato per Freddie Mercury con Bohemian Rapsody. Se poi pensiamo che i biopic dedicati ai cantanti e alle rockstar dalla personalità debordante, o comunque complessa, appartengono a un genere particolarmente in voga negli ultimi anni, ci viene da pensare che magari l'attrice poco nota di cui sopra potrà ambire all'Oscar, o comunque guadagnarsi la stima del pubblico, ammesso che non scontenti gli agguerriti fan di Amy Winehouse.

Ricordiamo che sulla cantante esiste anche un bellissimo documentario intitolato Amy Winehouse, Back to Back e dedicato alla realizzazione del magnifico album "Back to Back". Vale la pena rivedere il trailer mentre aspettiamo lumi su biopic voluto da papà Winehouse.