Amy Schumer reciterà nella commedia I Feel Pretty

Dopo essere uscita dal progetto Barbie Amy Schumer ha scelto un'altra commedia dal titolo I Feel Pretty, che rappresenterà l'esordio alla regia per i due sceneggiatori Abby Kohn e Marc Silverstein. Il progetto sarà distribuito negli Stati Uniti dalla STX, il secondo annuncio del genere a pochissimo tempo da quello che riguarda un'altra commedia romantica ancora senza titolo con protagonista Anne Hathaway.

Le riprese di I Feel Pretty inizieranno a Boston il prossimo luglio. La trama principale vede protagonista una donna comune che deve confrontarsi tutti i giorni con sensazioni spiacevoli come insicurezza e inadeguatezza. In seguito a una caduta si risveglia convinta di essere invece bellissima, diventando così totalmente sicura di sé stessa. Ecco allora che la sua vita migliora radicalmente, grazie alla fiducia e positività che la donna ha acquisito. Ma cosa succederà quando l'effetto della caduta svanirà?

L'esordio al cinema di Amy Schumer, Un disastro di ragazza diretto da Judd Apatow, si è rivelato un grosso successo commerciale negli Stati Uniti superando agilmente i 100 milioni di dollari d'incasso. Poi è arrivato in America poche settimane fa Fottute! dove recita insieme a Goldie Hawn. Amy la vedremo poi in Thank You for Your Service, per la regia di Jason Hall.