Amy Adams nella dark comedy sugli incubi della maternità Nightbitch

News Cinema

Amy Adams protagonista della commedia Nightbitch da un romanzo ancora inedito di Rachel Yoder.

Amy Adams sarà la protagonista di una dark comedy intitolata Nightbitch, tratta da un romanzo ancora non pubblicato (uscirà per Doubleday l'anno prossimo, in estate) di Rachel Yoder e prodotto da Annapurna Pictures. La storia è uno sguardo surreale ma per certi versi realistico sulle angosce che affrontano la donne con la maternità.

Protagonista è infatti una ex artista, costretta a restare a casa dopo la nascita del figlio, che si convince sempre di più che il bambino si stia trasformando... in un cane

Ad adattare il romanzo per il cinema sarà la stessa autrice, Rachel Yoder, che sarà anche produttrice esecutiva del film. Amy Adams ha un lungo rapporto di collaborazione con Annapurna, che ha vinto l'asta per i diritti del film, avendo già interpretato per lo Studio The Master, American Hustle, Her e Vice. Ricordiamo che a oggi Adams ha collezionato sei candidature all'Oscar, ma nessuna statuetta.