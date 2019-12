Amy Adams è La donna alla finestra: il primo trailer italiano ufficiale del nuovo thriller di Joe Wright

News Cinema

Nel cast ci sono anche Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell, Jennifer Jason Leigh e Anthony Mackie. Debutto nei cinema italiani previsto per il 14 maggio 2020.

Il 14 maggio del 2020 arriverà nei cinema italiani La donna alla finestra, un thriller dagli echi chiaramente hitchcockiani diretto da Joe Wright e interpretato da Amy Adams.

Basato su un omonimo romanzo di Dan Mallory (che l'ha firmato con lo pseudonimo di A.J. Finn), adattato da Tracy Letts (il bravissimo caratterista americano visto di recente in Le Mans 1966), il film vede la Adams nei panni di una psicologa infantile affetta da agorafobia, che vive barricata dentro il suo appartamento di New York. Dopo aver stretto amicizia con una vicina di casa, che ammette perfino in casa sua, la donna, guardando fuori dalla finestra, crede di vederla assassinata: ma quando chiama la polizia, scoprirà che le cose non stanno come pensava. Da nessun punto di vista.

