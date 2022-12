Amsterdam, in streaming e download su CHILI c'è un giallo pieno di stelle

News Cinema

In streaming e download su CHILI c'è Amsterdam, un film non solo giallo, dove Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington sono alla testa di un cast di stelle, in una rievocazione d'epoca.

È disponibile su CHILI in streaming e download il giallo Amsterdam, dove Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington sono alla testa di un enorme cast di stelle, in una storia anche corale ambientata negli anni Trenta negli Stati Uniti. Con loro sullo schermo, nel film di David O. Russell, ci sono anche Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Rami Malek, Michael Shannon, Chris Rock, Zoe Saldana, Mike Myers e addirittura la cantante Taylor Swift, poco prima del suo debutto da regista! Guarda Amsterdam su CHILI

Amsterdam, la trama del film con Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington

Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington in Amsterdam interpretano tre amici, il medico Burt, l'infermiera Valerie e l'avvocato Harold, legati da una difficile esperienza durante la I Guerra Mondiale e dalla successiva permanenza ad Amsterdam. Nel 1933 li ritroviamo (non proprio tutti e subito) a New York, quando si scoprono testimoni di un omicidio, per vie traverse anche sospettati di averlo commesso. Nel tentativo di scagionarsi e di ristabilizzare la propria posizione, i tre cominciano a indagare per conto proprio... aprendo però il vaso di Pandora, scoprendo un intrigo che coinvolge profondamente la società americana: una tempesta nel cui mezzo si trovano proprio loro.



Amsterdam: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Amsterdam, Taylor Swift parla del suo debutto al cinema

La cantante Taylor Swift da qualche anno si cimenta con gli audiovisivi in un modo più approfondito: è stata di recente regista dei suoi video e ha appena ricevuto un appoggio morale da Guillermo del Toro, come futura autrice di lungometraggi. Accadrà davvero, perché Taylor girerà sul serio un suo film per la Searchlight Pictures nel corso del 2023, basato su una sua sceneggiatura, ma qui appare nei panni di Liz Meekins, figlia di un personaggio fondamentale nella vicenda. Il coinvolgimento in Amsterdam è stato così commentato da Christian Bale, in un'intervista a Hollywood Reporter.

Sono andato da mia figlia e le ho detto: "Sai con chi ho cantato oggi? Taylor Swift!" E lei: "Cosa? E perché avresti dovuto farlo?" La nostra intonazione era un pasticcio... e all'improvviso David ha detto: "Ma perché Christian e John non tappano la ciabatta e lasciamo fare a Taylor?" E abbiamo capito che per tutto il giorno avevamo in pratica annegato la voce di un angelo con la nostra cacofonia e con le nostre voci terribili e rozze!