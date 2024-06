Amori & Incantesimi 2, Sandra Bullock e Nicole Kidman per un sequel a oltre 25 anni di distanza!

News Cinema

Anche la Warner Bros. è in vena di recuperi nostalgici, così Nicole Kidman e Sandra Bullock saranno coinvolte nel sequel di Amori & Incantesimi (Practical Magic), una commedia fantasy-romantica del 1998.

Amori & Incantesimi del 1998 con Sandra Bullock e Nicole Kidman, dirette da Griffin Dunne, è considerato da molti un piccolo classico: se vi suona strano, sappiate che a riprova la Warner Bros. Discovery ne ha appena annunciato un seguito, a ben 26 anni di distanza, con le stesse attrici! Mix di commedia sentimentale e fantasy, seguiva due sorelle streghe condannate a una particolare maledizione. Non esiste solo la nostalgia degli anni Ottanta insomma, come d'altronde il recupero di un Hocus Pocus ci ha confermato poco tempo fa. Leggi anche Speed 3? Sandra Bullock: "Un altro film con Keanu, prima che muoio"

Amori & Incantesimi 2, arriva il sequel di Practical Magic

Amori & Incantesimi era basato sul romanzo "Practical Magic" di Alice Hoffman, pubblicato nel 1995 (arrivato da noi nel 1997 come "Il giardino delle magie" per Sperling & Kupfer). La storia raccontava delle sorelle Gillian e Sally Owens (Nicole Kidman e Sandra Bullock), maghe dilettanti cresciute dalle zie Frances e Jet (Stockard Channing e Dianne Wiest). Giocoforza: la loro madre era morta di crepacuore, dopo aver perso il marito a causa di una maledizione. Secondo l'incantesimo, ogni uomo che si fosse innamorato di una Owens era destinato a morire in breve tempo. Sally rifiutava questa realtà, metteva su famiglia, ma perdeva il marito Michael. Gillian invece passava di uomo in uomo, prima di incontrarne uno molto violento, che Sally accidentalmente uccideva per difendere la sorella. A quel punto un investigatore entrava nella loro vita, un aitante Gary (Aidan Quinn), che faceva battere il cuore di Sally, preoccupata tuttavia della maledizione...

Il sequel sarà scritto dall'Akiva Goldsman che già collaborò alla sceneggiatura dell'originale, mentre Bullock e Kidman saranno coproduttrici del lungometraggio, oltre a interpretarlo. Non si sa ancora nulla della regia, anche perché Griffin Dunne, pur ancora attivo come attore, non si siede più dietro alla macchina da presa di un film di fiction da oltre quindici anni. La sua regia di Amori & Incantesimi si fece notare anche per un ricorso raro a effetti speciali fisici, realizzati sul set e non in post-produzione.