Amore con interessi: il film che a guardarlo ci viene nostalgia di Michael J. Fox

Nel 1993 Michael J. Fox recitò da protagonista in una movimentata commedia sentimentale in cui era un solerte e ambizioso portiere d'albergo.

Quando Michael J. Fox ha recitato nella commedia Amore con interessi, erano passati 3 anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della fortunatissima trilogia di Ritorno al futuro. L'attore era quindi sulla cresta dell'onda. Subito dopo la favolosa saga con protagonisti il ragazzo dal piumino smanicato rosso e il mitico scienziato Emmett Brown detto Doc, Michael è stato protagonista di Doc Hollywood - Dottore in carriera e di Insieme per forza. Poi è arrivato Barry Sonnenfeld, che gli ha affidato il ruolo del portiere di un lussuoso hotel di New York, un giovane uomo di nome Doug che vorrebbe un albergo tutto suo. In Amore con interessi, il concierge in questione incontra anche un ipotetico finanziatore e una ragazza di cui, come sempre accade nei film romantici, si innamora. Sarebbe riduttivo, però, definire Amore con interessi una commedia sentimentale. C'è anche dello slapstick in questa movimentata vicenda, che è un po’ anche commedia degli equivoci e che il compianto e ottimo Roger Ebert ha paragonato a un film con Sandra Dee degli anni '50.

Accanto a Fox, nel film, troviamo Gabrielle Anwar, nei panni dell’interesse amoroso del personaggio di Fox, una donna davvero carina che poi è la fidanzata dell'imprenditore che vorrebbe aiutare Doug. La Anwar è stata un volto noto dei primi anni '90 e ha raggiunto il successo grazie a Scent of a Woman - Profumo di donna. Di lì a poco, Abel Ferrara l'ha voluta in Ultracorpi - L'invasione continua.



Amore con interessi: Il Trailer Ufficiale del Film

Amore con interessi: qualche curiosità sul film