Ammonite: il trailer del film storico con Kate Winslet e Saoirse Ronan

Diretto da Francis Lee, arriva il trailer del film Ammonite con Kate Winslet e Saoirse Ronan ambientato nell'Inghilterra del 1840.

Con davanti a sé l'anteprima mondiale al Festival di Toronto il prossimo 11 settembre, il film Ammonite si mostra nel primo trailer. Il dramma storico ambientato nell'Inghilterra del 1840 è scritto e diretto da Francis Lee, già autore dell'apprezzato La terra di Dio del 2017. Il film si ispira alla figura realmente esistita di Mary Anning, una paleontologa autodidatta che ha dato un enorme contributo alla scienza con i ritrovamenti dei fossili durante le sue ricerche, ma nella storia la troviamo in un momento successivo della sua vita, quando caduta in disgrazia deve accudire la madre malata. Kate Winslet è l'attrice che interpreta la paleontologa, mentre Saoirse Ronan è l'ospite inattesa che arriva in Inghilterra dopo aver vissuto una tragedia personale. Le due donne sono molto distanti tra loro ma, nonostante le differenze sociali e caratteriali, si sviluppa un intenso legame che le porta ad interrogarsi sulla vera natura del loro rapporto.