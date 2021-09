American Underdog: il trailer del film sportivo con Zachary Levi e Anna Paquin

News Cinema

Zachary Levi, Anna Paquin e Dennis Quaid sono i protagonisti del film biografico/sportivo di Andrew e Jon Erwin American Underdog, di cui è appena uscito il primo trailer.

Se amate quel genere tipicamente americano che è il cinema sportivo che loro chiamano "inspirational", ovvero storie di sacrificio, ambizione, sofferenza e successo, potrebbe piacervi questo nuovo film, basato su un vero personaggio, intitolato American Underdog, in cui Zachari Levy interpreta il protagonista, affiancato a Anna Paquin nel ruolo della moglie e Dennis Quaid in quello dell'allenatore.

La storia è quella di Kurt Warner, che da commesso in un supermercato è diventato un quarterback di successo della National Football League, entrando nella Hall of Fame del football professionista. Warner ha oggi 50 anni e la biografia sarà sicuramente romanzata, come si può facilmente intuire, perché il messaggio del sogno americano deve comunque arrivare al pubblico. In America lo vedranno al cinema per Natale.

A dirigerlo sono i fratelli Erwin, Jon e Andrew, specializzati in biopic: prima di American Underdog hanno infatti diretto Una canzone per mio padre e Cosa mi lasci di te, entrambi tratti da storie vere.