American Traitor, The Trial of Axis Sally: il trailer del film con Al Pacino ispirato a una storia vera

Nel dramma giudiziario American Traitor: The Trial of Axis Sally Al Pacino è l'avvocato difensore della prima donna accusata di tradimento verso gli Stati Uniti. Del film è appena arrivato il trailer.

Il dramma giudiziario American Traitor: The Trial of Axis Sally segna il ritorno sul grande schermo di Al Pacino a due anni di distanza da The Irishman. E con The Irishman il film ha in comune il produttore.

American Traitor: The Trial of Axis Sally è basato su vicende realmente accadute, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e incentrato sulla prima donna nella storia accusata di tradimento verso gli Stati Uniti. Il suo nome era Mildred Gillars e nella Germania Nazista, divenne la speaker ufficiale della RGG, la radio di stato. Ovviamente i suoi programmi erano propagandistici e la donna si guadagnò il soprannome di Axis Sally (laddove axis significa ascia) per le sue parole taglienti. A interpretare questo personaggio sarà Meadow Williams, attrice e produttrice americana. Nel cast, accanto ad Al Pacino (avvocato difensore di Mildred Gillars e presto in Gucci di Ridley Scott), c’è il bravissimo attore tedesco Thomas Kretschmann nel ruolo del perfido Joseph Goebbels, braccio destro di Hitler. La regia del film è di Michael Polish.

American Traitor: The Trial of Axis Sally uscirà in alcune sale cinematografiche e on demand il 28 maggio. Del film è appena stato diffuso il trailer. Eccolo, insieme alla sinossi ufficiale.

Basato su una storia vera, American Traitor: The Trial of Axis Sally racconta la vita della donna americana Mildred Gillars e del suo avvocato James Laughlin, che lotta per riabilitare la reputazione di lei. Soprannominata Axis Sally per aver fatto propaganda nazista, parlando alla radio alle truppe americane durante la Seconda Guerra Mondiale, Mildred ci svela il lato oscuro e nascosto della macchina propagandistica traboccante di odio del Terzo Reich. Seguiamo la sua cattura a Berlino e il successivo processo per tradimento nei confronti degli Stati Uniti.