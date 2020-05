American Son: Russell Crowe sarà uno dei protagonisti del remake americano de Il profeta

News Cinema

Il thriller criminale di Audiard verrà presto rifatto a Hollywood dalla Paramount con un adattamento di Dennis Lehane.

Russell Crowe sarà il protagonista del nuovo thriller della Paramount dal titolo American Son, nientemeno che il remake americano dell’ottimo film francese Il profeta di Jacques Audiard, vincitore del Grand Prix a Cannes, di nove premi César e candidato all’Oscar come miglior straniero. L’autore della sceneggiatura è un nome importante: lo scrittore e sceneggiatore bostoniano Dennis Lehane, mentre il film sarà diretto dal rapper britannico Andrew Onwubolu, noto come Rapman.

American Son racconta di un uomo che durante la permanenza in prigione cade vittima del controllo di uno spietato gangster (Crowe) e uscendo mette in piedi una sua organizzazione criminale multirazziale, spodestando il suo mentore e imponendosi a forza, insieme alla sua banda, come punto di riferimento criminale insieme alle mafia italiana e russa.

A questo punto non resta alla Paramount che trovare il protagonista giovane, ruolo così ben interpretato nell’originale da Tahar Rahim, che sembrerebbe sarà un nome nuovo, un po’ come successo con Il profeta. Russell Crowe nel frattempo dovrebbe essere il primo grande nome di ritorno nelle sale americane con il thriller Unhinged, in uscita il 1 luglio, di cui abbiamo presentato il trailer.