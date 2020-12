American Skin: il trailer del film di Nate Parker prodotto da Eagle Pictures

News Cinema

In uscita nel Nord America il prossimo 15 gennaio, American Skin si candida come uno dei film che potrà entrare nell'orbita degli Oscar.

Interpretato, scritto e diretto da Nate Parker, il film American Skin racconta la drammatica storia di un padre che, accecato dal dolore per l’ingiusta morte del figlio, tenta con tutta la determinazione che ha di farsi giustizia. Il suo intento è quello di riportare alla ribalta mediatica il caso volutamente insabbiato che coinvolge l’intera stazione di polizia della città. Contando sul supporto della popolazione nera, impegnata nel far valere i diritti di uguaglianza in una società che troppo spesso li emargina e discrimina, l'uomo mette in scena un processo in cui i detenuti nella stazione e gli altri civili presenti fungono da membri della giuria, che dovranno agire al posto del governo per stabilire finalmente la verità. Nate Parker è stato già autore e interprete nel 2016 di The Birth of a Nation, il film sulla vera storia di Nat Turner, lo schiavo diventato predicatore e poi leader di una sanguinosa rivolta contro l'uomo bianco.

Prodotto da Eagle Pictures e Mark Burg Media e presentato da Spike Lee in anteprima mondiale alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, American Skin sarà distribuito dal 15 gennaio negli Stati Uniti sia in sala in VOD sulle principali piattaforme streaming candidandosi come uno dei film sotto l'occhio dell'Academy Awards per le prossime nomination agli Oscar. “È la dimostrazione che il grande lavoro di produzione che stiamo compiendo sta dando risultati tangibili e apprezzati in tutto il mondo" ha dichiarato Tarak Ben Ammar, Chairman di Eagle Pictures, aggiungendo che "con operazioni come American Skin e La verità sul caso Harry Quebert", la serie realizzata per la televisione, "Eagle Pictures, che ci tengo a sottolineare, è una società Italiana al 100%, ha aperto un corridoio verso gli Stati Uniti. Un corridoio che auspichiamo di far percorrere ad autori europei e storie che abbiano un respiro internazionale".

Qui sotto il trailer di American Skin (di cui ancora non si conosce la data di uscita italiana).