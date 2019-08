American Skin di Nate Parker in anteprima al Festival di Venezia in Sconfini

News Cinema

La stessa sezione ospiterà anche il documentario su Emergency Beyond The Beach - The Hell and the Hope, mentre la giuria del Premio Venezia Opera Prima - Luigi De Laurentiis accoglie Terence Nance.

Arriverà in Italia distribuito da Eagle Pictures American Skin, seconda regia di quel Nate Parker che nel 2016 aveva raccontato, in The Birth of a Nation, la vera storia di Nat Turner, lo schiavo diventato predicatore e poi leader di una sanguinosa rivolta contro l'uomo bianco. Interpretato dallo stesso regista, che lo ha anche prodotto con Mark Burg e Tarak Ben Ammar, il film è appena entrato a far parte della selezione del 76° Festival di Venezia, che lo ospiterà nella sezione Sconfini. Alla proiezione sarà presente Spike Lee, che converserà con Nate Parker e con il pubblico a visione ultimata. Grande estimatore del collega, l'autore di Malcolm X e BlackKklansman ha dichiarato, a proposito di American Skin: "Mio fratello, Nate Parker, ha ideato un tour de force coraggioso. Non ero colpito da un film come questo da tanto, tanto tempo. Spero e prego che il pubblico cinematografico comprenda questa battaglia tra AMORE e ODIO, che ha diviso il nostro mondo. Bravo Nate, davvero bravo".

Ecco la sinossi ufficiale di American Skin, in cui recitano anche Omari Hardwick, Theo Rossi e Beau Knapp:

Lincoln Jefferson è un veterano della Marina - ora bidello in una prestigiosa scuola media in California - che cerca di recuperare il rapporto con il figlio dopo il divorzio. Un giorno, in seguito a un banale controllo della polizia, il ragazzo viene ucciso ma l'agente colpevole di avergli sparato viene dichiarato innocente senza essere processato. Deluso dal fatto di non aver avuto un procedimento equo, Lincoln prenderà in ostaggio l'intera stazione di polizia, mettendo su lui stesso un vero e proprio processo dove la giuria sono i detenuti e la gente comune, sostituendosi di fatto allo Stato per dare finalmente giustizia al figlio.

American Skin non è l’unico nuovo titolo del Festival di Venezia 2019. Sempre in Sconfini verrà presentato Beyond The Beach - The Hell and the Hope. Si tratta di un documentario su Emergency che segna il debutto dietro alla macchina da presa del produttore Graeme A. Scott, che con l'aiuto del direttore della fotografia Buddy Squires, ha seguito medici, infermieri e volontari che hanno abbandonato le loro vite quotidiane per lavorare per l'organizzazione italiana non-profit in luoghi devastati dalla guerra.

La terza novità della settantaseiesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica riguarda la Giuria del Premio Venezia Opera Prima - Luigi De Laurentiis, che si arricchisce di un nuovo membro. Accanto al presidente Emir Kusturica, alla regista Antonietta De Lillo, all'attrice Hend Sabry e al produttore Michael J. Werner ci sarà Terence Nance, regista statunitense indipendente che ha presentato le sue opere al Sundance Film Festival e al New York Film Festival.

Il programma ufficiale completo del 76° Festival di Venezia