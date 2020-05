American Life: il film da vedere e commentare insieme lunedì 4 maggio con SimulWatch

News Cinema

Una commedia indie americana diretta da Sam Mendes e interpretata da John Krasinski e Maya Rudolph. Appuntamento su SimulWatch lunedì 4 maggio alle 16:30.

La visione condivisa di lunedì 4 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film diretto nel 2009 da Sam Mendes, e interpretato nel ruolo dei due protagonisti da John Krasinski e Maya Rudolph: si chiama American Life.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Rio e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 3 maggio alle ore 16:30.

Basato su una sceneggiatura originale scritta dal celebre romanziere Dave Eggers con sua moglie Vendela Vida, anche lei scrittrice, American Life - che in originale si intitola Away We Go - racconta la storia di Burt e Verona, una coppia di trentenni in attesa del loro primo figlio. La gravidanza procede bene finché i due ricevono una notizia improvvisa e sconvolgete: gli eccentrici genitori di Burt gli annunciano che lasceranno il Colorado - dove Burt e Verona stavano per stabilirsi, per poter contare sul supporto dei nonni - per trasferirsi in Europa. I due futuri genitori si mettono quindi a cercare un luogo dove mettere su casa e famiglia e partono così per un viaggio che li porterà a far visita ad amici e familiari, in città diverse, per valutare le possibili opzioni...



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

