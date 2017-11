American Assassin: nuova clip italiana del film al cinema

Arriva domani, 23 novembre, nei cinema italiani American Assassin, il thriller d'azione tratto dal romanzo L'assassino americano, pubblicato da Vince Flynn nel 2010. Diretto da Michael Cuesta, regista di film come La regola del gioco del 104 con Jeremy Renner e di serie tv di successo come Billions, Elementary, Homeland, Blue Bloods, True Blood, Dexter e Six Feet Under, il film vede protagonisti il giovane Dylan O'Brien e il veterano Michael Keaton. Li vediamo entrambi in questa nuova clip italiana del film, intitolata "Training realtà aumentata":





Ecco la trama ufficiale del film American Assassin, che vede tra i suoi altri interpreti Sanaa Lathan, Shiva Negar e Taylor Kitsch:

Lo studente universitario Mitch Rapp (Dylan O'Brien) è un giovane e promettente atleta. Quando la fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico Mitch, sconvolto, decide che il suo unico scopo sarà vendicarsi. Assoldato prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale della CIA per portare a termine il suo sanguinoso progetto sottoponendosi per mesi a incredibili sforzi fisici e dure prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley (Michael Keaton) lo arruola per un'operazione segreta, con l'obiettivo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch, ossessionato dal rancore e dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso incarico e sulle tracce di un agente turco entra nella più grande polveriera d'Europa.

Il trailer italiano del film: