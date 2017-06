American Assassin: il trailer restricted del film con Dylan O'Brien e Michael Keaton

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Vince Flynn pubblicato nel 2010, il primo della serie che vede protagonista il personaggio di Mitch Rapp, giovane recluta del nucleo della CIA destinato alle operazioni in nero, American Assassin debutterà nei cinema americani il prossimo 15 settembre: e siamo sicuri, considerati i tempi che corrono, che non mancherà di suscitare interesse e di sollevare polemiche.

La trama del film vede infatti Dylan O’Brien nei panni del protagonista, un ragazzo che ha perso la sua fidanzata nel corso di un attacco terroristico e che, per questo, viene arruolato dalla CIA che ne vuole fare un perfetto e spietato killer da utilizzare nelle più segrete - e ai confini della legalità - operazioni anti-terrorismo.

Questo è un nuovo trailer del film, diretto da Michael Cuesta.

Al fianco di O’Brien, in American Assassin, ci sono Michael Keaton nei panni del veterano incaricato di addestrarlo, e Taylor Kitsch in quelli di un misterioso agente che tenta di far scoppiare una guerra in Medio Oriente e che deve essere fermato. A tutti i costi.

American Assassin è prodotto da Lorenzo di Bonaventura e sceneggiato da Stephen Schiff, Michael Finch, Marshall Herskovitz e Edward Zwick, che in un primo momento avrebbe anche dovuto dirigerlo.