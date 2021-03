America Latina: la prima foto con Elio Germano del nuovo film dei fratelli D’Innocenzo

News Cinema

Elio Germano appare nella prima foto, scattata dagli stessi registi, di America Latina, nuovo film di Fabio e Damiano D’Innocenzo.

Svelata oggi la prima immagine di backstage dal set del nuovo film scritto e diretto da Damiano e Fabio D'innocenzo, America Latina. La foto, scattata dagli stessi gemelli D'Innocenzo, è stata diffusa oggi dai registi attraverso il loro profilo ufficiale di Instagram @fabiodinnocenzo.

L'immagine ritrae il protagonista Elio Germano poco prima di un ciak. Le riprese del film, definito dagli stessi registi "una storia d'amore, e come tutte le storie d'amore quindi un thriller", si stanno svolgendo in questi giorni a Latina.

Nel cast, accanto a Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmüller. Il film è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e Le Pacte. America Latina sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distirbution.