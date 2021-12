America Latina: ecco trailer e poster ufficiali del nuovo film dei fratelli D'Innocenzo

News Cinema

Terzo lungometraggio dei gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, presentato in concorso al Festival di Venezia 2021, debutterà nei cinema italiani il 13 gennaio 2022. Ecco trailer e poster ufficiali di America Latina

Quella fissata per il 13 gennaio 2022 è la data di uscita definitiva nei cinema italiani di America Latina, il nuovo film dei gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, fratelli terribili del nuovo cinema italiano, un thriller psicologico misterioso e angoscioso, coi toni della fiaba gotica e del surrealismo onirico che è stato presentato in concorso al Festival di Venezia lo scorso settembre e vede protagonista Elio Germano, alle prese con un non facile tour de force recitativo.

Qui di seguito vi presentiamo trailer e poster ufficiali di questa opera terza dei D'Innocenzo, che fa seguito a La terra dell'abbastanza e a Favolacce, un film davvero da non perdere, come spiegato nella nostra recensione di America Latina.

America Latina: trailer e poster ufficiali del film