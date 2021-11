Ambulance: il poster ufficiale del film di Michael Bay

News Cinema

Il nuovo thriller d'azione del regista americano, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen ed Eiza González, debutterà nei cinema italiani il 24 febbraio 2022. Pronti per un nuovo Bayhem? Qui trovate poster, trama e trailer italiano.

Il prossimo 24 febbraio, il Bayhem torna nei cinema di tutta Italia. È quella infatti la data d'uscita fissata da Universal Pictures per il nuovo film di Michael Bay, che si intitola Ambulance ed è un thriller che promette di pompare adrenalina a secchi nel vostro organismo.

basato su un film danese del 2005 (Ambulancen di Laurits Munch-Petersen e Lars Andreas Pedersen) che è stato riscritto da Chris Fedak, il film vede Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen e Eiza González nei panni di tre personaggi per i quali, nell’arco di una giornata sulle strade di Los Angeles, il corso dellel loro vite cambierà per sempre.

Questo qui di seguito è il nuovissimo poster ufficiale di Ambulance, seguito dalla trama e dal trailer italiano: perché rinfrescarsi la memoria non fa mai male.

Abulance: poster, trama e trailer del film di Michael Bay