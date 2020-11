Ambulance è il nuovo film di Michael Bay, con Jake Gyllenhaal protagonista

News Cinema

Dopo il film sulla pandemia Songbird, Michael Bay dirigerà Ambulance, in cui un'ambulanza compirà varie prodezze. Il protagonista è Jake Gyllenhaal.

L'idea di un film intitolato Ambulance, cioè ambulanza, ci sembra un po' inquietante, soprattutto in questo difficile momento storico, ma così stanno le cose, e non è detto che il regista che intende dirigerlo, che risponde al nome di Michael Bay, voglia per forza cimentarsi in una vicenda drammatica. E comunque Bay un film sulla pandemia (Songbird) già lo ha fatto, e quindi è probabile che la mente dietro alla saga di Transformers stia pensando a un blockbuster tutto adrenalina e corse pazze. Ne sarà protagonista un signor attore che al momento ha un carnet strapieno: Jake Gyllenhaal.

Non si sa praticamente nulla né del ruolo che Gyllenhaal andrà a interpretare né sulla trama di Ambulance, che però è stato paragonato dal regista stesso a Bad Boys e a Speed. Probabilmente ci sarà un'ambulanza che sfreccia velocissima, fra bombe che esplodono, proiettili che fischiano, auto superaccessoriate e bellezze mozzafiato. Bay vorrebbe iniziare le riprese all'inizio del 2021, per un'uscita in sala a fine anno o al principio del 2022.

Jake Gyllenhaal non ha mai lavorato con il regista di 6 Underground e Pearl Harbor. Prossimamente lo vedremo in The Guilty di Antoine Fuqua e nella serie HBO di Denis Villeneuve The Son, ispirata al romanzo di Jo Nesbø "Il confessore".