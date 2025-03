Ambra Sabatini - A un metro dal traguardo, in anteprima esclusiva il poster del film sulla campionessa

News Cinema

La campionessa paralimpica è raccontata nel film documentario Ambra Sabatini - A un metro dal traguardo, diretto da Mattia Ramberti, che ha seguito lei e il suo entourage nella preparazione di Parigi 2024. Appuntamento per l'8 maggio al cinema: ve ne sveliamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale.

Ambra Sabatini si racconta in un documentario, dopo le paralimpiadi

Ambra Sabatini - A un metro dal traguardo inquadra l'esempio di Ambra Sabatini, che nel 2019 perse una gamba dopo un incidente motociclistico, riuscendo a ripartire addirittura con una medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2020, segnando nei 100mt il record mondiale. Il successo si è ripetuto ai mondiali di Parigi 2023, ma con quello è cresciuto il peso delle aspettative... ed è proprio ciò che il film di Ramberti vuole raccontare, seguendo l'atleta mentre si prepara fisicamente e psicologicamente alla prova della Paralimpiade di Parigi 2024. In un'ora il film narra il confronto di Ambra con sé stessa e con le avversarie, dimostrando come anche le sconfitte possano trasformarsi in vittorie personali. Il documentario eleva la sua figura a esempio di inclusione della diversità, rivolgendosi alle persone più giovani. Il regista spiega:

L’idea è nata perché Ambra sta diventando un idolo per le nuove generazioni e ci interessava capire cosa si celasse dietro il personaggio. Per farlo l’ho seguita 12 mesi, durante la preparazione per la sua grande sfida sportiva: vincere ai giochi di Parigi 2024. Durante le riprese ci sono stati per Ambra una serie di imprevisti, che sembravano scritti da un autore e che penso abbiano arricchito molto la storia. [...]

l film prosegue tra emozioni, alti e bassi della vita di una campionessa tenace, fino al climax finale a tratti drammatico, ma che poi prende una svolta inaspettata e lieve, che una ragazza nei suoi vent’anni può concedersi.