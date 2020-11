Amber Heard risponde a chi la vuole fuori da Aquaman 2

News Cinema

Amber Heard fuori da Aquaman 2 come Johnny Depp è fuori da Animali fantastici 3? L'attrice ha risposto alla petizione lanciata dai fan dell'attore.

Ieri vi avevamo raccontato di una provocatoria petizione per la cacciata di Amber Heard dal cast di Aquaman 2, in linea con la cacciata del suo ex-marito Johnny Depp dal cast di Animali fantastici 3 (per le accuse di lei): arriva ora una risposta di Amber Heard alla petizione, raccolta da Entertainment Weekly. Vi riportiamo le sue parole:

Le voci e queste campagne, pagate di nascosto, non possono imporre nulla, perché non hanno alcuna base nella realtà. Solo i fan hanno reso realtà Aquaman e Aquaman 2. Non vedo l'ora di cominciare l'anno prossimo.

Insomma, Amber sostiene che la petizione di cui sopra sia stata ordita ad arte per danneggiarla, per creare una discussione su Aquaman 2 che in casa Warner Bros. non sarebbe stata nemmeno presa in considerazione. Tutto è possibile, ma ci permettiamo di notare che potrebbe non essere così semplice: i tempi recenti ci hanno mostrato come le campagne di boicottaggio non abbiano bisogno di occulte regie, ma possano partire spontaneamente in poche ore, quando gli appassionati o anche i semplici spettatori si sentono offesi da qualcosa. In un caso o nell'altro, vi rimandiamo al nostro articolo di ieri, dove abbiamo provato a bagnare le polveri e a ragionare in modo meno istintivo.