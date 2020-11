Amber Heard, i fan di Johnny Depp non la vogliono in Aquaman 2, per contrappasso: parte la petizione

News Cinema

Provocazione dei fan di Johnny Depp, estromesso da Animali fantastici 3: se anche le colpe di Amber Heard sono state provate, non dovrebbe essere in Aquaman 2. Parte la petizione.

C'è una certa ironia nella petizione appena partita su Change.org, che vuole Amber Heard fuori da Aquaman 2, come contrappasso per aver portato a termine la carriera nella Hollywood che conta dell'ex-marito Johnny Depp, qualche giorno fa estromesso da Animali Fantastici 3. Sulle prime nel 2016 tutto l'ambiente si schierò con le denunce di Amber Heard, che dichiarò di essere stata picchiata dal marito ubriaco: nel corso degli anni e dopo la controdenuncia dell'attore nel 2019 per diffamazione, l'opinione pubblica è stata tuttavia meno convinta di come siano andate effettivamente le cose, e più di un'ombra è calata sulla personalità di Amber, senza per questo cancellare i problemi di Depp. Dire come siano effettivamente andate le cose non spetta a noi, dato che internet non può sostituire un tribunale ed entrambe le parti potrebbero mentire ad arte, eppure la reazione dei fan di Johnny Depp con questa petizione suscita qualche riflessione.



Aquaman: Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD

Amber Heard fuori da Aquaman 2, come Johnny Depp è fuori da Animali fantastici 3?

In effetti la Warner Bros produce sia Animali Fantastici 3 sia Aquaman 2, e i fan non stanno soltanto chiedendo la reintegrazione di Depp (peraltro pagato comunque), bensì una coerenza: se la presenza di Johnny ormai "sporca" la saga di Animali fantastici, nemmeno Heard a livello mediatico è più così candida, quindi non sporca anche lei Aquaman 2? Se Johnny esce, esce anche Amber. In sostanza: un peso, una misura. Naturalmente si potrebbe obiettare che la lunga storia di abusi sulle donne a Hollywood e nel mondo dello spettacolo in generale non meriti una "vendetta" di questo tipo: è vero. Potrebbe essere persino pericoloso per chi abbia subito abusi sul serio: oltre al danno, la beffa. Fossimo stati nei panni di questi fan, non avremmo avviato un'iniziativa del genere facilmente strumentalizzabile in mala fede. Leggi anche Johnny Depp: una petizione per ridargli Grindelwald oppure i fan boicotteranno Animali Fantastici Allo stesso tempo però è sotto gli occhi di tutti come il tripudio di accuse e denunce che usano i social come furbo tribunale approssimativo sia esploso negli ultimi anni, e un precedente del genere forse riporterebbe un equilibrio: non nelle doverose denunce legali, quanto nella cassa di risonanza mediatica che guida le scelte di chi produce audiovisivi, e con estrema fretta decide della vita e della morte di star pur quotate e apprezzate per il loro mestiere.

Un'alternativa non vendicativa? Lasciare a Depp e Heard i loro rispettivi ruoli in Animali Fantastici 3 e Aquaman 2, calando un velo sul loro triste scontro privato, da dirimere com'è giusto che sia in tribunale. A noi spettatori o appassionati sostenitori di un divo va il compito di resistere a una pericolosa tentazione, quella di farci usare come sponde di tifoseria in questioni maledettamente serie, senza poter essere mai sul serio informati di come stiano realmente le cose.