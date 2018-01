Amazon Studios taglia i fondi ai film indipendenti in favore degli alti budget

Più di un autore nel corso degli ultimi anni ha lodato l'impegno di colossi come Netflix e Amazon nella produzione di lavori a basso-medio budget, che Hollywood tende progressivamente a cancellare, in favore di universe e blockbuster di vario genere. La recente pubblicazione a dicembre del Bright con Will Smith su Netflix, costato 90 milioni di dollari ma apprezzatissimo dal pubblico, è stato un preoccupante segnale di una tendenza inversa, che una recente notizia riguardate Amazon Studios rende più triste.

Secondo la Reuters, Amazon Studios avrebbe in programma di ridurre la produzione e coproduzione di titoli a basso-medio budget come Manchester by the Sea, The Neon Demon e The Big Sick, in favore di titoli ad alto costo, s'intuisce guardando a Bright o simili. Se infatti in precedenza Amazon Studios, a differenza di Netflix, non aveva alcun interesse a disprezzare la sala in favore del proprio servizio di streaming Prime Video (non entrando in conflitto coi festival più ortodossi come Cannes), adesso il sostegno di Prime Video sarebbe diventato primario: in buona sostanza, grosse produzioni potrebbero essere più efficaci del cinema indipendente nell'attirare nuovi abbonati.

Non è una buona notizia: già major cinematografiche come la Disney o la Warner ritengono introiti sui 600 milioni di dollari come "deludenti", combattendo con blockbuster da 150-200 milioni di dollari di costo, appiattendo l'offerta. La tendenza sta esondando?