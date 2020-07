Amazon Studios produce il nuovo film da regista di George Clooney tratto dal libro Il bar delle grandi speranze

News Cinema

Il romanzo del 2005 di J. R. Moehringer intitolato Il bar delle grandi speranze diventerà un film diretto da George Clooney e prodotto da Amazon Studios.

È in piena attività George Clooney.

Le riprese di The Midnight Sky, da lui diretto e interpretato, si sono concluse lo scorso febbraio. Presumibilmente l'attore e regista ha continuato a lavorare alla post-produzione del film in "smart working" per assicurare la prevista uscita entro la fine dell'anno su Netflix, che ha prodotto il film. Passando da un servizio streaming a un altro, Clooney si sta ora dedicando alla preparazione della prossima regia che sarà una produzione Amazon Studios ad esclusiva disponibilità di Amazon Prime Video. Si tratta dell'adattamento di un libro del 2005 intitolato Il bar delle grandi speranze, il cui titolo originale è The Tender Bar.

Non si sa se George Clooney si calerà anche in un ruolo di fronte alla camera ma, con la sola eccezione di Suburbicon, una parte per sé più o meno piccola nei suoi film, se l'è sempre ritagliata.

Il bar delle grandi speranze è un romanzo dello scrittore e giornalista J.R. Moehringer basato sui suoi ricordi di gioventù. Il libro racconta la storia del bambino J.R., figlio unico che cresce ascoltando alla radio la voce del padre, un dj di New York che ha preso il volo prima che J.R dicesse la sua prima parola. Poi anche quella voce scompare. Sarà il bar di quartiere, con l'umanità varia che lo popola, a crescerlo e farne un uomo.

L'adattamento di questa storia di formazione è scritto da William Monahan, sceneggiatore premio Oscar per lo script non originale di The Departed.