Amazon Prime Video, tra i nuovi film di giugno 2020 in streaming Cena con delitto, L'amore a domicilio, DNA con Lillo & Greg

Su Amazon Prime Video nel corso di giugno 2020 arrivano anche Johnny English colpisce ancora, Il ladro di giorni e Halloween.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di giugno 2020. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Cena con delitto - Knives Out (2019), scritto e diretto da Rian Johnson, interpretato da un divertito Daniel Craig, è l'omaggio ai gialli di Agatha Christie, agli ultimi premi Oscar insignito di una nomination per la migliore sceneggiatura originale. Un cast di stelle (tra cui Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon) costituisce la famiglia di un eccentrico patriarca appena eliminato. Il detective Benoit Blanc indaga. Il film sarà disponibile dal 5 giugno.

La suspense diventa vera nel nuovo apprezzato Halloween di David Gordon Green, sul servizio dal 20 del mese. Rivistazione del mito carpenteriano a quarant'anni dall'originale, il film rivede in azione Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), chiamata in causa come unica sopravvissuta alla celebre strage.



L'amore a domicilio con Miriam Leone e Simone Liberati, è un'esclusiva Amazon Prime Video, disponibile dal 10 giugno. Si tratta di una commedia romantica che ruota su Renato, restìo a relazioni durature: s'innamora però seriamente di Anna, che è agli arresti domiciliari e quindi rappresenterebbe il meglio dei due mondi: amore e controllo. Sarà davvero possibile conciliarli?

In tema di commedie italiane, dal 19 giugno ci si tuffa nella follia surreale in compagnia di Lillo & Greg e del loro esordio alla regia, D.N.A. - Decisamente non adatti: due ex-compagni di scuola, molto diversi e insoddisfatti delle proprie vite, si scambiano il codice genetico sottoponendosi a un esperimento tanto pericoloso quanto spassoso...

Poco prima, dal 6 giugno, lo slapstick comico sarà stato comunque già introdotto da Johnny English Colpisce ancora, con un Rowan Atkinson che torna nei panni dell'imbranatissimo agente con licenza di far danni.



