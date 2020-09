Amazon Prime Video, tra i film di ottobre 2020 in streaming il nuovo Charlie's Angels e Ancora auguri per la tua morte

News Cinema

Su Amazon Prime Video nel corso dell'ottobre 2020 arrivano le nuove Charlie's Angels e gli originali The Lie, Black Box, Nocturne ed Evil Eye, mentre sbarca sul servizio l'horror Ancora auguri per la tua morte.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta per il mese di ottobre 2020 quattro film originali e diversi lungometraggi di terze parti, el catalogo disponibile a tutti gli utenti Amazon Prime.

Il primo dei quattro film originali è The Lie, online dal 6 ottobre: due genitori (tra cui Peter Sarsgaard) cercano disperatamente di coprire le tracce dell'omicidio compiuto dalla loro figlia adolescente, che ha assassinato la sua migliore amica. Si tratta del remake del film tedesco Wir Monster di Sebastian Ko.

Sempre dal 6 ottobre sarà caricato sul servizio il thriller Black Box con Mamoudou Athie, storia di un uomo che, avendo perduto la memoria in un incidente che è anche costato la vita a sua moglie, decide di sottoporsi a una cura sperimentale. C'è un effetto collaterale: inizia a dubitare della sua stessa identità...

Il secondo dittico di originali del mese arriva il 13 ottobre: Nocturne è un altro thriller horror, dove due gemelle frequentano la stessa accademia di musica, ma una comincia a superare i risultati dell'altra, dopo aver rinvenuto lo strano quaderno di uno studente morto da poco. Altro giro, altro thriller con l'indiano Evil Eye, dove una madre è convinta che il fidanzato di sua figlia abbia un legame con il suo passato...

Al di là dei lungometraggi originali, anche il mese di ottobre 2020 su Amazon Prime Video arricchisce la sua videoteca di film di terze parti più o meno noti. Segnaliamo innanzitutto l'inedito in italia Charlie's Angels, il reboot firmato da Elizabeth Banks e interpretato da Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, in streaming dal 1° ottobre, inedito nelle sale italiane. Per rimanere sintonizzati su uno stile teen, aggiungiamo che arriveranno più avanti nel mese anche i primi due capitoli di Maze Runner, cioè Maze Runner - Il labirinto e Maze Runner - La Fuga (11 e 12 ottobre), e Ancora auguri per la tua morte (dal 26), il seguito del popolare horror umoristico Auguri per la tua morte, interpretato sempre da Jessica Rothe.



Charlie's Angels: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Sono da segnalare però anche sfumature d'autore apprezzate dalla critica: Old Man & The Gun (dal 1° ottobre), uscito nel 2018, se l'interessato confermerà coi fatti, potrebbe essere sul serio l'ultimo film mai interpretato da Robert Redford, quindi merita l'attenzione del cinefilo, anche se tecnicamente Redford è apparso anche in Avengers Endgame nel 2019, avendo probabilmente però girato quelle sequenze prima del suddetto assolo.

Interessante esempio di thriller nostrano è invece Un nemico che ti vuole bene, su Amazon Prime Video dal 1° ottobre, dove Diego Abatantuono è un professore che salva per caso la vita a un killer professionista: quest'ultimo vuole ricambiare il favore, eliminando per lui una persona...

Il 1° ottobre è anche il giorno in cui si potrà ammirare una grande performance di Emma Thompson in The Children Act - Il verdetto, nel quale interpreta un giudice alle prese con un caso complesso e con il collasso del suo stesso matrimonio.



Il Verdetto - The Children Act: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo segnalandovi altri due film inediti nelle sale italiane: Marrowbone (dal 20) con Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton, è la storia di tre fratelli che hanno nascosto la morte della loro madre per non disperdere il nucleo familiare: ma sarà lei la presenza che li perseguita? Dal 22 ottobre Night Hunter è invece un dramma poliziesco con un cast di rilievo, comprendente Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario, videnda che ruota sull'arresto di un pericoloso psicopatico.