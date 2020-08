Amazon Prime Video, nei nuovi film di agosto 2020 in streaming Puoi baciare lo sposo, Escobar, Amabili resti

News Cinema

Su Amazon Prime Video nel corso di agosto 2020 arrivano Escobar, Amabili resti, Puoi baciare lo sposo e gli originali Chemical Hearts e Shakuntala Devi.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di agosto 2020. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

C'è sapore di commedia italiana: Puoi baciare lo sposo, già disponibile, vede Diego Abatantuono come sindaco progressista di un piccolo paese, chiamato ad accettare il matrimonio gay di suo figlio Antonio (Cristiano Caccamo) con il compagno Paolo (Salvatore Esposito). Una festa esagerata, disponibile dal 7, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, vede un geometra affrontare e pagare per i diciotto anni di sua figlia una festa gigantesca, voluta da sua moglie Teresa (Tosca d'Aquino). Dal 21 agosto è Luciano Ligabue a dirigere in Made in Italy Stefano Accorsi nei panni di Riko, attivo nel salumificio di famiglia ma pieno di rimpianti, finché una svolta non lo stimola a cambiare. Con Kasia Smutniak.

Il 28 agosto invece è la volta di Stefano Fresi nel bizzarro Il Regno: Giacomo, un autista di autobus romano, scopre che suo padre, che lo aveva di fatto rinnegato, gli ha lasciato la sua tenuta agricola, resa però uno stato autonomo fermo al 1100 d.C.. Comprensibilmente disorientato, Giacomo realizzerà però di essere di fatto il re della proprietà: quali conseguenze avrà sul suo carattere remissivo?



Il Regno: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Due i lungometraggi originali Amazon del mese: è già sul servizio Shakuntala Devi, primo biopic in lingua indiana (con sottotitoli in inglese) a debuttare su Prime Video. Shakuntala Devi divenne celebre come "computer umano", perché era in grado di eseguire a mente operazioni matematiche complesse. E' coprodotto da Sony Pictures Networks Productions.

Chemical Hearts, disponibile dal 21 agosto, è la storia del diciassettene Henry Page (Austin Abrams), un romantico che spera nell' "amore della vita". All'ultimo anno delle superiori s'innamora di Grace (Lili Reinhart), con la quale si trova a dirigere il giornale della scuola. La ragazza nasconde un segreto... Il film è scritto e diretto da Richard Tanne.



Chemical Hearts: Il Trailer Ufficiale del Film - HD