Amazon Prime Video: i nuovi film di settembre 2020, in streaming Lupin III The First, My Spy con Dave Bautista e Sonic

Su Amazon Prime Video nel settembre 2020 sbarcano gli originali My Spy e The Postcards Killings, insieme a Sonic Il Film, Lupin III The First, Benvenuti a Marwen e diverse altre proposte.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di settembre 2020. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Tra le produzioni originali Amazon Prime Video, dal 3 settembre si ride con My Spy, interpretato dal roccioso Dave Bautista, agente CIA alla mercé di una bambina cocciuta. Bautista è tra l'altro anche cointerprete del fantapolitico action Bushwick (sul servizio dal 10, ma non è un original). Dal 18 settembre il documentario All In: The Fight for Democracy si occupa del diritto di voto degli Americani e del perché non sia automaticamente garantito come si pensa. Il 25 settembre sbarcherà invece sul servizio il thriller The Postcard Killings, tratto dal romanzo di James Patterson e Liza Marklund, interpretato da Jeffrey Dean Morgan impegnato nell'indagine su un serial killer che manda cartoline alla stampa in cui annuncia i suoi omicidi.

Per quanto riguarda i lungometraggi di terze parti, si comincia bene da oggi 1° settembre con Millennium - Uomini che odiano le donne di David Fincher, interpretato da Daniel Craig e Rooney Mara, dal bestseller di Stieg Larsson. Il primo del mese è anche il giorno del debutto di un remake western: il corale I magnifici 7, con un cast all-star che comprende, tra gli altri, Denzel Washington, Chris Pratt, Vincent D'Onofrio ed Ethan Hawke. Guarda I magnifici 7 su Amazon Prime Video

Chi è orgogliosamente nerd può gioire: i videoludici Sonic - Il film e Tomb Raider con Alicia Vikander saranno visionabili a partire rispettivamente dal 10 e dall'11 settembre. Lupin III - The First vi aspetta invece dal 15: è l'esordio del personaggio di Monkey Punch nel mondo dell'animazione in CGI, previsto nelle sale proprio a ridosso dell'esplosione della pandemia. Se siete appassionati o nostalgici, questo è un buon modo per dargli una chance e guardare come se la sia cavata il regista Takashi Yamazaki.



Lupin III - The First: Il Trailer Italiano del Film - HD

Attenti anche a due film non troppo popolari in sala ma ideali da recuperare in streaming dall'8 settembre: parliamo di Maria Regina di Scozia con Saoirse Ronan e Margot Robbie (nomination all'Oscar per costumi, trucco e acconciature), e il più misconosciuto Benvenuti a Marwen, dove Steve Carell rilegge la storia vera di un uomo che elaborò un trauma creandosi un mondo di fantasia, portato in vita con grande zelo tecnico e un po' di follia da un grande regista come Robert Zemeckis.