Amazon Prime Video: i Film in streaming a dicembre 2020

Nuovi film in esclusiva arrivano su Prime Video a dicembre. Tra questi l'action Gentlemen di Guy Ritchie, la commedia 10 giorni con Babbo Natale con Fabio De Luigi, l'horror Antebellum, il thriller Weekend, il fantasy Il Giardino Segreto e il teen-drama After 2.

Stiamo entrando nel mese di dicembre, l'ultimo di un'annata nefasta che ha capovolto la nostra normalità. I cinema sono rimasti chiusi per molti mesi e i titoli che sarebbero usciti nelle sale li stiamo vedendo dal divano di casa. Tra i film in streaming in arrivo sulla piattaforma di Amazon Prime Video ci sono esclusive particolarmente attese da spettatori di età e gusti differenti. The Gentlemen, per esempio, è un action con humour nero che ha l'inconfondibile stile di regia di Guy Ritchie e che si avvale di un cast d'eccezione composto da Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam e Colin Farrell. Il film segue le vicende di un uomo d'affari americano trapiantato a Londra che ha dato vita a un florido impero di marijuana. Nel momento in cui decide di ritirarsi dal mercato e cedere la sua attività, si innescano attorno a lui una serie di ricatti e giochi di corruzione da chi brama di impossessarsi del suo business.

The Gentlemen: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tratto dal romanzo di Frances Hodgson Burnett, il fantasy Il Giardino Segreto di Marc Munden è invece un appuntamento per tutta la famiglia interpretato da Colin Firth, Julie Walters, Jemma Powell e dalla piccola Dixie Egerickx che scopre un angolo magico dietro la villa dello zio. Chi ama l'horror può segnarsi il titolo americano Antebellum, una storia si svolge su due piani temporali solo apparentemente lontani tra loro, mentre arriva dall'Italia il thriller Weekend in cui un gruppo di ragazzi è costretto a rivivere una tragedia accaduta svariati anni prima. La commedia c'è ed è garantita da Fabio De Luigi in 10 giorni con Babbo Natale di Alessandro Genovesi, sequel del ben accolto 10 giorni senza mamma dell'anno scorso. Nel film ritorna Valentina Lodovini e si aggiunge Diego Abatantuono.

10 giorni con Babbo Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Sono tre le produzioni originali Amazon da tenere d'occhio: Sound of Metal che racconta la storia di un batterista che perde l'udito, I'm Your Woman in cui una donna è costretta alla fuga a causa delle malefatte del marito e Sylvie's Love, una storia d'amore sulle atmosfere jazz della fine degli anni 50. Ma c'è ancora un'esclusiva da segnalare, un film che fa felice il pubblico di adolescenti. Si tratta del sequel di After, tratto dal secondo libro "Un cuore in mille pezzi" della saga romantica di Anna Todd, in cui prosegue l'amore tra Tessa e Hardin. After 2 sarà disponibile dal 22 dicembre.

After 2: Il Trailer in Italiano Ufficiale del Film - HD

Amazon Prime Video: Film in Streaming a dicembre 2020

Film in Esclusiva

The Gentlemen (1/12)

10 giorni con Babbo Natale (4/12)

Il giardino segreto (10/12)

Antebellum (14/12)

Weekend (17/12)

After 2 (22/12)

Film Originali

Sound of Metal (4/12)

I'm Your Woman (11/12)

Sylvie's Love (25/12)

Altri Film

Liam Gallagher: As it Was (1/12)

Book Club - Tutto può succedere (1/12)

Funny People(1/12)

Saint Judy (1/12)

Hotel Transylvania (1/12)

Ace Ventura: L'acchiappanimali (1/12)

Ace Ventura: Missione Africa (1/12)

Caleb (1/12)

L'appuntamento natalizio di papà (2/12)

L’agenzia dei bugiardi (18/12)

A un metro da te (21/12)

I fratelli Sisters (28/12)

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa (30/12)

