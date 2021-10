Amazon Prime Video, i Film di Ottobre 2021: After 3 e Anni da cane tra le esclusive, ma anche Spiral e Ad Astra

News Cinema

A ottobre 2021 Prime Video propone tra gli altri l'atteso After 3, l'original italiano Anni da cane, insieme a prime e seconde visioni come Cats, Ad Astra e Spiral - L'eredità di Saw.

L'offerta cinematografica di ottobre di Prime Video ha un pezzo forte, atteso da molti adolescenti: After 3, ancora una volta interpretato da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Il terzo capitolo della saga sentimentale tratta dai romanzi di Anna Todd sbarcherà sulla piattaforma streaming a partire dal 29 ottobre: i due protagonisti Tessa e Hardin si troveranno ad affrontare frammenti del loro passato che all'improvviso emergono, traumatizzando soprattutto Tessa che è a un passo dal compiere una decisione importante per la sua carriera, ed è già in crisi con Hardin, che potrebbe essere lasciato indietro...



After 3: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

After 3 è una delle tre esclusive di ottobre di Prime Video, cioè uno dei tre film che non sono nati come produzioni Amazon originali ma che saranno presenti sul servizio in esclusiva. Uno degli altri due lungometraggi è l'action Most Dangerous Game (già disponibile) con Liam Hemwsworth, nei panni di un uomo che, malato terminale, accetta di partecipare a un gioco mortale. Dal 7 ottobre sarà invece la volta di Infinite, un altro action thriller questa volta interpretato da Mark Wahlberg e diretto da Antoine Fuqua: Evan è ossessionato da immagini di luoghi che non ricorda di aver mai visitato, e ha abilità che non ricorda di avere acquisito? Sta impazzendo? Ovviamente no: faceva parte di un gruppo segretissimo... Guarda Most Dangerous Game su Prime Video

Prime Video, i film Amazon Original di ottobre 2021

Dal 22 ottobre sarà su Prime Video l'Amazon Original Anni da cane, storia di Stella, un’adolescente che misura i suoi anni come quelli dei cani (uno vale sette, anche se per la cronaca si è scoperto che è una stima imprecisa): traumatizzata da un incidente, è convinta di aver molto poco tempo da vivere, ma l'incontro con Matteo comprometterà le sue certezze. Diretto da Fabio Mollo, il film vede nel cast Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini e una performance-cameo di Achille Lauro.

Dal 1° ottobre Bingo Hell e Black as Night sono due tasselli del ciclo di horror "Welcome to the Blumhouse", film prodotti dal veterano del genere Jason Blum. In Bingo Hell Adriana Barraza interpreta un'anziana attivista di quartiere, che si oppone all'acquisto dell'amata sala bingo del luogo da parte di un faccendiere noto come mr. Big: ma cosa nasconde il misterioso individuo? In Black as Night, a quindici anni di distanza da Katrina, New Orleans è vittima dei vampiri: la figlia di una delle loro vittime, la quindicenne Shawna (Asjha Cooper) non ci sta e insieme a tre amici parte per una spedizione punitiva nella villa dei non-morti... Guarda Bingo Hell su Prime Video Guarda Black as Night su Prime Video

Dall'8 ottobre prosegue "Welcome to the Blumhouse" con The Manor e Madres. Nel primo film Barbara Hershey, ricoverata in una casa di riposo dopo un lieve ictus, si convince che la residenza sia posseduta da qualcosa di sinistro: nessuno però le crede, convinti che sia vittima ormai di demenza senile... Madres è la storia di una coppia messicana che negli anni Settanta si trasferisce in una piccola cittadina californiana, per la gestione di un ranch: ma lei rinviene uno strano talismano nella fatiscente fattoria...

Negli Amazon Original ci sono inoltre questo mese due documentari: Mi chiamo Pauli Murray (dal 1° ottobre), storia di un'attivista afroamericana impegnata sul fronte dei diritti quindici anni prima del celebre caso di Rosa Parks, e Justin Bieber: Our World (dall'8), dedicato com'è intuibile al cantante, seguito durante la preparazione di un grande concerto, così come dietro le quinte, nella sua vita privata. Guarda Mi chiamo Pauli Murray su Prime Video

Prime Video, i film in prima e seconda visione di ottobre 2021