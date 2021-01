Amazon Prime Video a febbraio 2021: 7 film esclusivi, Il caso Pantani e due classici

News Cinema

Tra gli originali Amazon Prime Video di febbraio 2021 in area lungometraggi, ci sono Bliss con Owen Wilson e The Map of Perfect Tiny Things, mentre tra i film di terze parti Eddie Murphy impazza col Piedipiatti a Beverly Hills e il primo Principe cerca moglie.

Il menu di Prime Video per i film in streaming nel febbraio 2021 comprende due Amazon Original e cinque esclusive per il servizio, cioè film non partiti come originali Amazon ma approdati comunque solo su questa piattaforma.

Il primo degli Amazon Original di febbraio è Bliss con Owen Wilson e Salma Hayek, disponibile dal 5, la storia del neo-divorziato e depresso Greg, che conosce una stralunata ma affascinante donna, Isabel, convinta di essere al centro di una cospirazione che rende il mondo intorno a lei peggiore di come sarebbe sul serio. E se avesse ragione?

È l'ormai classico paradosso temporale a costituire la base di The Map of Perfect Tiny Things, nel quale l'intelligente giovane Mark si gode un loop temporale in cui è finito, finché non incontra Margaret, che come lui sembra l'unica a sapere la verità. E se volessero uscire da questa giornata infernale che si ripete all'infinito? Gli interpreti sono Kathryn Newton e Kyle Allen.



The Map Of Tiny Perfect Things: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

I film esclusivi su Amazon Prime Video nel febbraio 2021

Su Amazon Prime Video dal 4 febbraio Luc Besson rilancia le sue eroine d'azione con Anna, interpretato da Sasha Luss con Helen Mirren e Cillian Murphy. Nell'italiano Burraco fatale, dal 12, quattro donne sono diverse ma unite dalla comune passione per le carte, finché i loro equilibri non si spezzano (anche in senso positivo), quando decidono di partecipare a un lontano torneo. Le quattro sono Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti.

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione, dal 14, è un film d'inchiesta, noir e thriller, sulla scomparsa del noto ciclista, interpretato da più attori, in un racconto corale che coinvolge un cast ricco: tra gli altri Francesco Pannofino, Libero De Rienzo, Emanuela Rossi, Gianfelice Imparato e Giobbe Covatta.

I Care a Lot, dal 19 febbraio, è una commedia nera dove Rosamund Pike truffa pensionati come tutrice legale, almeno finché non se la vede con una donna coriacea (Dianne Wiest) legata a un gangster (Peter Dinklage).

Si ride anche con Addio al nubilato, dal 24, una commedia italiana di Francesco Apolloni, interpretata da Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa, quattro amiche alla vigilia di un matrimonio. Scopri Prime Video Anna: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Amazon Prime Video: gli altri film sul servizio nel febbraio 2021