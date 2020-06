Amazon Prime Video: 10 commedie italiane degli anni Dieci del Duemila da vedere in streaming

News Cinema

Nell'immenso catalogo della piattaforma streaming di Amazon Prime Video, abbiamo selezionato dieci commedie che raccontano le varie forme del genere principe del nostro cinema negli anni Dieci del Duemila.

Nel corso di quelle che sono diventate le nostre abituali spedizioni di ricerca all'interno del vasto e intricato catalogo di film disponibili in streaming su Amazon Prime Video, abbiamo selezionato per voi 10 commedie italiane degli anni Dieci del Duemila capaci di fornire un quadro abbastanza ampio e composito di quello che è accaduto nel genere principe del cinema italiano nell'ultimo decennio, mettendo insieme grandi successi e titoli meno noti, registi famosi e altri sottovalutati.

Happy Family (2010)

Nell'eclettica filmografia di Gabriele Salvatores, Happy Family è uno dei suoi film più bizzarri e meno conosciuti, quello in cui il regista milanese, mettendo assieme i "suoi" attori con molte interessanti new entries, ha provato a fondere insieme la commedia familiare italiana tradizionale e quella più obliqua e strana targata Wes Anderson, che è qui un chiaro riferimento (perlomeno estetico) per Salvatores.

Tutti i santi giorni (2012)

Uno dei migliori autori della nostra commedia contemporanea, Paolo Virzì, è qui alle prese con un film dai toni insoliti, coloratissimi e vagamente surreali. Tutti i santi giorni, liberamente tratto dal libro di Simone Lenzi intitolato "La generazione", è uno dei film di Virzì che amiamo di più, con protagonista una coppia di interpreti bravissimi come Luca Marinelli e Thony.

Un castello in Italia (2013)

Assieme a Micaela Ramazzotti, protagonista di un altro bel film di Paolo Virzì disponibile su Amazon Prime Video come La pazza gioia era una bravissima Valeria Bruni Tedeschi. Che però non è solo attrice, ma anche una regista che sta migliorando film dopo film. Da rivedere - anche per chi scrive, che all'epoca lo giudicò troppo severamente - è allora l'autobiografico Un castello in Italia, esemplare perfetto di una commedia italiana di tipo diverso da solito, alto borghese e molto elegante (e nevrotica).

La mossa del pinguino (2014)

Claudio Amedola alla regia; Edoardo Leo (anche sceneggiatore con Amendola), Ricky Memphis, Antonello Fassari, Ennio Fantastichini (ma anche Francesca Inaudi) davanti alla macchina da presa: tutto questo è La mossa del pinguino, una commedia che guarda direttamente a modelli d'una volta (Steno e Monicelli su tuttti) per raccontare la storia ruspante di un gruppo d'amici che si mettono in testa di rappresentare l'Italia nel curling alle Olimpiadi di Torino e svoltare così le loro vite.

La sedia della felicità (2014)

La sedia della felicità è l'ultimo film diretto da Carlo Mazzacurati prima di morire troppo presto, a 58 anni ancora da compiere. Racconta di tre bizzarri personaggi - un tatuatore, un'estetista e un prete, interpretati da Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese e Giuseppe Battiston, - che sognano di sfuggire ai limiti delle loro vite inseguendo il sogno di un fantomatico tesoro nascosto sotto la seduta di una sedia. Dentro ci sono tutta l'umanità, la sensibilità, ironia e il disincanto di questo regista che ci manca tanto.

Perfetti sconosciuti (2016)

Ha incassato più di 17 milioni di euro. È entrato nel Guinness dei primati come il film più rifatto della storia del cinema, con 18 remake realizzati in altrettanti paesi del mondo. Basterebbe questo dato per stimolare la curiosità di pubblico e addetti ai lavori, e per spingere a comprendere bene il segreto di Perfetti sconosciuti. Poi certo, questo film di Paolo Genovese lo si può anche vedere senza impegno, per godersi la trama e le sue svolte, e per immedesimarsi in questo o quel personaggio: amici che decidono di fare il gioco crudele del mostrare i contenuti più segreti dei loro telefonini.

Ride (2018)

In molti dei film elencati in questa lista c'è Valerio Mastandrea, che è uno dei migliori interpreti del nostro cinema, e non solo della commedia. Anche perché la commedia, Mastandrea, la fa strana, con uno stile tutto suo, lo stesso che si ritrova nel suo primo film da regista, che si chiama Ride, e che racconta la storia di una neovedova (Chiara Martegiani) che non riesce a piangere per la morte del marito, e che per questo si fa venire sensi di colpa e altro ancora (e sì, per me è una commedia).

Il vegetale (2018)

Gennaro Nunziante è stato il regista e co-sceneggiatore di tutti i film di Checco Zalone prima dell'ultimo Tolo Tolo. Film che sono disponibili su Amazon Prime Video, così come lo è questo Il vegetale, che Nunziante ha scritto e diretto con Fabio Rovazzi come protagonista, alla sua prima vera esperienza cinematografica. Nelle mani del regista si tramuta in un opposto zaloniano, un personaggio ingenuo e spasato e gentile, come gentile, onesto e garbato è questo film, assai meno ingenuo di quanto sembri.

Troppa grazia (2018)

Gianni Zanasi è senza dubbio uno degli autori più sottovalutati del nostro cinema, dal pubblico e anche dalla critica. Troppa grazia è uno dei suoi film più belli e surreali, che parte da uno spunto geniale (una geometra di provincia alla quale appare la Madonna che gli chiede di bloccare un progetto al quale sta lavorando, e con la quale litiga e si picchia) e lo affida ad Alba Rohrwacher, che i ruoli leggeri li fa benissimo e che dovrebbe essere sfruttata più spesso per far ridere.

