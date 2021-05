Amazon in trattative per acquistare la MGM con 10 miliardi di dollari

News Cinema

Al colosso dello streaming fa gola l'archivio di classici cinematografici e televisivi della ex gloriosa major hollywoodiana Metro Goldwyn Mayer e sta trattando per acquistarlo, si dice, per 10 miliardi di dollari.

Nel dicembre 2020 era giunta la notizia che la Metro Goldwyn Mayer, il glorioso studio del leone ruggente, un tempo famoso per avere "più stelle che in cielo", stesse valutando la vendita del suo corposo archivio cinematografico e televisivo, nonché il canale via cavo Epix, valutando gli scarsissimi ricavi degli ultimi anni (23 milioni di dollari nel 2019 al box office americano). Dopo questo clamoroso annuncio non se n'era saputo più niente, fino ad oggi, quando voci bene informate riportano l'interesse concreto di Amazon ad acquistarla.

The Information sostiene che le trattative siano in corso e che il colosso dello streaming è disposto a sborsare una cifra che oscilla tra i 7 e i 10 miliardi di dollari. Indubbiamente l'offerta di Amazon si arricchirebbe in modo inestimabile con l'acquisizione dei titoli di un altro dei gloriosi Studios hollywoodiani, destinato, come altri, a sparire in seguito alle mutate condizioni di mercato.

Richiesti di un commento ufficiale, portavoci di MGM e Amazon hanno rifiutato di concederlo, parlando di "voci e speculazioni". Al momento MGM ha ancora nella manica l'asso di No Time to Die, rimandato a causa della pandemia, ma è improbabile che un solo titolo basti a mantenerla in vita. Ci sono anche, a dire il vero, Creed III e House of Gucci, ma anche in questo caso vale quanto detto sopra. E a noi, tanto amanti del cinema classico, dispiace molto veder sparire lo Studio fondato nel 1924 da Marcus Loew e Louis B. Mayer, ma i tempi sono cambiati e la cosa importante è che il suo impressionante archivio resti a disposizione degli appassionati.