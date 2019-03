Amazing Grace: ecco il trailer del film concerto di Aretha Franklyn

Presentato all'ultimo festival di Berlino in anteprima mondiale, dove ha suscitato gli entusiasmi del pubblico, uscirà finalmente nelle sale, ben 47 anni dopo le riprese dell'evento da parte del regista Sydney Pollack, il film concerto realizzato durante la registrazione dal vivo dell'omonimo album di Aretha Franklin, Amazing Grace, nella Chiesa Battista New Bethel a Watts, South Los Angeles.

Tra il pubblico commosso e sconvolto dalla magnifica esibizione si intravvede, nel trailer appena diffuso, anche un giovane Mick Jagger. Le riprese sono rimaste per tutto questo tempo negli archivi della Warner, finché il produttore Alan Elliott, un amico di Pollack, ha acquistato i diritti e ha completato il film sincronizzando l'audio alle riprese della performance di una delle voci più straordinarie che siano mai esistite.

In America Amazing Grace esce il prossimo 3 aprile,. speriamo di vedere il film anche in Italia, per il momento questa è l'anticipazione che possiamo avere.