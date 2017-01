Amanti dell'action, avete messo da parte i soldi per i migliori film d'azione 2017?

I Film del 2017 portano azione al cinema in quantità considerevole per soddisfare tutti i palati. Certamente l'industria americana sfodera le armi migliori in questo settore ed è ormai da un po' di tempo che alcuni Film d'azione pagano la saturazione del mercato per non essere particolarmente originali o per non avere quella schiera di fedelissimi che hanno le saghe. A proposito di franchise, è l'anno del nuovo furioso capitolo della saga più spaccona di tutte con l'uscita ad aprile di Fast and Furious 8. Esagerare, come sappiamo, è il dogma di Vin Diesel che quest'anno (a parte una parentesi più umana in Billy Lynn) ha raddoppiato il tasso d'adrenalina con xXx: Il ritorno di Xander Cage.

Chi raddoppia è anche Dwayne Johnson che, dopo il sostanzioso contributo di testosterone in Fast and Furious, passa ai toni dell'action comedy con Baywatch in uscita a giugno. Clima mite, colori saturi, le spiagge della California sono l'ideale atmosfera per inseguimenti rocamboleschi misti a risate, muscoli e belle donne, più o meno come la vecchia serie TV da cui il film è tratto. Chi è in cerca di più realismo e violenza spicciola deve segnarsi marzo sul calendario, quando Keanu Reeves è di scena. John Wick 2 è l'atteso sequel di un film d'azione che ha rilanciato le quotazioni dell'attore, è stato girato a Roma, nel cast c'è Riccardo Scamarcio e promette di avere molta più azione del primo capitolo.

I filmoni con etichetta più smaccatamente hollywoodiana sono ansiosi di mostrarsi al pubblico pagante. Tom Cruise, per esempio, deve vedersela con una rediviva regina egizia dai poteri sovrumani nella nuova versione de La mummia. Si sa che quando l'attore è coinvolto in un progetto, la garanzia di intrattenimento di primissima qualità non manca. Se Tom fronteggia una mummia, un altro Tom ha a che fare con un gorillone. Tom Hiddleston è tra i protagonisti di Kong: Skull Island che promette di essere il popcorn movie del 2017, sempre che l'altro gorillone, quello metallico che si chiama Optimus Prime, non abbia qualcosa da rivendicare in proposito quando a giugno uscirà Transformers 5: L'ultimo cavaliere.

Altri primati, più piccoli ma non meno pericolosi, tornano in War - Il pianeta delle scimmie in cui può essere interessante vedere Woody Harrelson nel film più alto budget della sua carriera da attore protagonista. Non meno interessante è capire come Guy Ritchie possa aver contaminato con il suo forsennato e ironico stile di regia la storia di Re Artù in King Arthur, o se dai tempi di Sherlock Holmes si sia aggiornato con nuove tecniche di ripresa, ma è certo che abbia influenzato altri registi britannici. Su tutti Matthew Vaughn che riprende il suo buffo film di spionaggio, piuttosto carico d'azione anch'esso, per proseguirne la storia in Kingsman: The Golden Circle.

