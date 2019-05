Amandla Stenberg sarà protagonista del remake di Paura

La ventenne e lanciatissima Amandla Stenberg (Hunger Games, The Darkest Minds) sarà la protagonista per la Universal del remake di Paura, il thriller diretto da James Foley nel 1996. Protagonisti di quel lungometraggio erano Mark Wahlberg e Reese Witherspoon. La nuova sceneggiatura sarà scritta da Brian Grazer insieme al candidato all’Oscar Jonathan Herman (Straight Outta Compton).

La storia di paura vedeva la sedicenne Nicole (Witherspoon) innamorarsi perdutamente del bello e tenebroso David (Wahlberg), che aveva conosciuto tramite la sua migliore amica Margo. Man mano che la loro relazione diventa sempre più profonda, Nicole scopre però che il ragazzo possiede degli scheletri nell’armadio, e non è l’uomo perfetto che lei credeva fosse…

La carriera di Amandla Stenberg ha subito una decisa sterzata quando ha interpretato il ruolo principale in Il coraggio della verità, notevole dramma d’impegno civile diretto adattato dal romanzo The Hate U Give di Angie Thomas. Prossimamente l’attrice californiana sarà tra i protagonisti della serie prodotta da Netflix The Eddy, dove verrà diretta dal premio Oscar Damien Chazelle (La La Land). Con lei reciteranno André Holland e Joanna Kulig.