Amanda Seyfried nel trailer di L'apparenza delle cose, nuovo thriller-horror targato Netflix

Tratto dall'acclamato romanzo di Elizabeth Brundage, il film arriverà in streaming sulla piattaforma il prossimo 29 aprile.

Amanda Seyfried, candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Marion Davies interpretato nel bellissimo Mank di David Fincher, è ora anche la protagonista di un nuovo film horror intitolato L'apparenza delle cose, che sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal prossimo 29 aprile.

Tratto da un romanzo omonimo di Elizabeth Brundage pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri, il film parla di una giovane donna che, col marito e la figlia, lascia Manhattan per trasferirsi in una casa di campagna nella valle dell'Hudson: quello che non sa è che quella casa nasconde terribili e inquietanti segreti.

Catherine Clare scambia con riluttanza la sua vita nella Manhattan degli anni '80 per una casa remota nel piccolo villaggio di Chosen, New York, dopo che suo marito George trova lavoro come insegnante di storia dell'arte in una piccola università nella valle dell'Hudson. Anche se fa del suo meglio per trasformare quella vecchia in un luogo in cui la giovane figlia Franny sarà felice, Catherine si ritrova sempre più isolata e sola. Presto arriva a percepire un'oscurità sinistra in agguato sia nelle mura della proprietà fatiscente, sia nel suo matrimonio con George.