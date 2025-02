Amadeus: torna al cinema il capolavoro di Milos Forman - Guarda il trailer

News Cinema

Lucky Red riporta in sala e in 4K lo straordinario film su Mozart interpretato da Tom Hulce e F. Murray Abraham che fu uno straordinario successo di critica e di pubblico quando uscì per la prima volta, quaranta anni fa.

Otto Oscar (tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore non Protagonista), quattro Golden Globe, altrettanti BAFTA e tre David di Donatello. Sono solo alcuni dei premi ottenuti da Amadeus, uno dei capolavori di Milos Forman, il film che venne tratto dall'omonima opera teatrale di Peter Shaffer che racconta, con grande libertà biografica e cinematografica, la vita del geniale compositore Wolfgang Amadeus Mozart, raccontata attraverso gli occhi di un invidioso compositore rivale, Antonio Salieri. A quarant'anni dalla sua prima uscita (che avvenne nel 1984), Amadeus torna nei cinema italiani in versione restaurata e in 4K grazie a Lucky Red, che distribuirà in sala come evento nei giorni 24, 25 e 26 marzo.

Amadeus fu uno straordinario successo di critica e pubblico, ed è un vero capolavoro di luci, costumi, trucco, scenografia, sceneggiatura, interpretazioni e regia, arricchito dalla musica eterna di Mozart. Il talento di Milius si sposa perfettamente con le prove attoriali incredibili di Tom Hulce, straordinario nei panni di Mozart, e F. Murray Abraham, che interpreta Salieri. Un film ribelle, punk e vitalissimo come il suo protagonista; un protagonista sboccato, volgare e infantile ma geniale, capace di rivoluzionare per sempre la musica e le convenzioni sociali.

Il ritorno in sala di Amadeus è un'occasione da non perdere per chi non abbia mai visto il film quanto per quelli che non lo vedono da tempo. Questo è il nuovo trailer che annuncia l'uscita evento in sala di Amadeus in 4K.