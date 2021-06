Altrimenti ci arrabbiamo, nuova versione: primo ciak per il reboot con Edoardo Pesce e Alessandro Roja

News Cinema

Nel 2022 vedremo al cinema "non un remake, ma un reboot" di uno dei classici con Bud Spencer e Terence Hill. Le riprese con Edoardo Pesce, Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica iniziano oggi.

Prima di farvi prendere dal panico, tirate un lungo respiro per capire innanzitutto la fondamentale differenza tra remake e reboot. Un remake è il "rifacimento" di un progetto il cui intento è crearne una copia con un nuovo "vestito", per così dire. Un reboot è invece una "re-inizializzazione" in cui, partendo dallo stesso soggetto, si sviluppa una storia che non punta a replicare quanto visto nel modello originale, ma va alla ricerca di una propria identità. Una nuova versione insomma, con stile, forma e sostanza differenti che troverà il modo di omaggiare il film al quale si ispira senza avere l'ardire di imitarlo. Perché, onestamente, sarebbe una follia pensare di imitare gli inimitabili Bud Spencer e Terence Hill in ...Altrimenti ci arrabbiamo o in qualunque altro loro titolo. E questo lo sappiamo tutti, anche perché appartiene al passato quella commadia con attori italiani, nomi d'arte stranieri e doppiaggi privi di inflessioni dialettali (le altrettanto inimitabili voci di Glauco Onorato e Pino Locchi).

Il nuovo Altrimenti ci arrabbiamo è scritto da Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni e Giuseppe Gennaro Stasi sulla base del soggetto del 1974 di Marcello Fondato rielaborato dal nipote Manuel Fondato e dallo sceneggiatore Francesco Cenni. La regia è affidata a Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, alias YouNuts!, che dopo essersi fatti strada nel mondo dei videoclip musicali hanno esordito dirigendo il film Sotto il sole di Riccione. Nel cast troviamo Edoardo Pesce e Alessandro Roja nei ruoli principali, affiancati da Alessandra Mastronardi e Christian De Sica che interpreta il Boss. È stato battuto oggi il primo ciak del film per un'uscita in sala prevista per l'anno prossimo con la distribuzione di Lucky Red (che lo produce insieme a Compagnia Leone Cinematografica).

Altrimenti ci arrabbiamo: la trama ufficiale della nuova versione del film

Carezza e Sorriso, fratelli molto diversi tra loro e in lite fin dall’infanzia, dovranno mettere da parte le loro controversie per recuperare la mitica Dune Buggy, un tempo appartenuta al loro amato papà e ora sottrattagli da Torsillo, uno speculatore edilizio senza scrupoli, e da suo figlio Raniero. Nel farlo, stringeranno un'insolita alleanza con una comunità di circensi, capeggiata dalla bella e pericolosa Miriam e minacciata dagli affari poco puliti di Torsillo. Tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, riusciranno i due fratelli a ritrovare la loro amata macchina?

