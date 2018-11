Alpha - Un'amicizia forte come la vita: Keda e il lupo contro il ghiaccio in una clip esclusiva

Lotta contro la neve, il freddo e il ghiaccio che malauguratamente si scioglie il giovane Keda in una clip esclusiva di Alpha: Un'amicizia forte come la vita che ci dà un piccolo assaggio del film. Lotta e sembra sul punto di perdere, ma per fortuna al suo fianco c'è un bellissimo lupo che lo accompagna nel viaggio di ritorno verso casa. I due cercano di sopravvivere agli effetti di una glaciazione di 20 mila anni fa. Nella realtà, però, il ragazzo interpretato da Kodi Smit-McPhee e il suo peloso compare, che appartiene alla razza dei cani lupi cecoslovacchi, si trovano nello stato canadese dell'Alberta, dove Albert Hughes ha girato dopo aver fatto costruire set grandiosi e insegnato ai suoi attori una lingua primitiva inventata.



Primo film in solitaria del regista, abituato a lavorare con il fratello Allen - insieme al quale ha diretto Dollari sporchi e La vera storia di Jack Lo Squartatore - Alpha: Un'amicizia forte come la vita è un inno alla bellezza selvaggia della natura, al coraggio dell'uomo e all'affetto che ci può arrivare dagli animali. Riportandoci a tempi remoti in cui non esistevano comodità e si moriva di fame se non si dava la caccia a bufali e altre grosse bestie, forse si impone anche come un invito all'essenzialità e perfino al silenzio, "luogo" di incontro con i nostri pensieri più profondi. Distribuito da Warner Bros., il film conquisterà le nostre sale il 6 dicembre, all'approssimarsi dell'inverno dunque, com'è gusto che sia per un film tinto di bianco.



