Alpha: Un'amicizia forte come la vita, in esclusiva il poster italiano del film d'avventura

Da Zanna bianca a Lassie, dal Libro della Giungla a L'ultimo lupo, i film che raccontano dell'amicizia tra un essere umano e un animale, domestico o selvaggio, sono un classico della letteratura e del cinema.

Il prossimo 8 marzo la Warner ne porterà in sala un altro, che si preannuncia appassionante. Si tratta di Alpha: Un'amicizia forte come la vita, diretto da Albert Hughes e interpretato dal giovane attore emergente Kodi Smit-McPhee, che abbiamo visto di recente, sotto molti strati di trucco, nel ruolo di Nightcrawler in X-Men: Apocalisse.

Alpha racconta l'amicizia che si forma tra un ragazzo e un lupo e le avventure che sono costretti ad affrontare insieme durante l'ultima Era Glaciale. Questo, in anteprima esclusiva, il poster italiano del film.

Il trailer ufficiale in italiano del film: