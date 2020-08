Alone: il trailer dell'horror di John Hyams

News Cinema

Una donna è minacciata da un misterioso stalker nel nuovo film del figlio di Peter Hyams, che debutterà in sala e in digitale negli USA il prossimo 18 settembre. Nel cast Jules Willcox e Marc Menchaca.

John Hyams non è solo il regista di film come Universal Soldier: Regeneration o Universal Soldier: Il giorno del giudizio. Per la tv ha firmato episodi di serie come NYPD Blue, The Originals, Chicago P.D. e Black Summer, ma sopratutto ha diretto nel 2018 un film dal titolo All Square che, se potete, dovreste recuperare, nel quale il bravissimo Michael Kelly di House of Cards interpreta il ruolo di un piccolo allibratore di provincia che stringe una strana ma sincera amicizia con un 12enne che gioca a baseball nelle leghe giovanili.

S'intitola invece Alone il nuovo film di John Hyams (che sì, è figlio del grande Peter Hyams di Capricorn One e Atmosfera zero), un horror di cui vi mostriamo il trailer.

Presentato in anteprima al Mammoth Film Festival, Alone debutterà negli USA in sala e in digitale il 18 settembre, e racconta la storia di una donna piena di problemi e di paure che si ritrova perseguitata e catturata da un uomo misterioso e maniacale nelle foreste del nord-ovest americano.

Il ruolo della protagonista è affidato a Jules Willcox, mentre nei panni del maniaco c'è Marc Menchaca.

