Allison Janney sarà l'avvocato di Roger Ailes nel film sullo scandalo alla Fox News

La Annapurna Pictures ha scelto il premio Oscar Allison Janney per il ruolo di Susan Estrich, l'avvocato di Roger Ailes nel film sullo scandalo che ha travolto la Fox News negli scorsi mesi. L'attrice raggiunge così un cast di livello impressionante che comprende John Lithgow nella parte del magnate accusato di molteplici molestie sessuali, inoltre Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. Da notare che con quest'ultima la Janney ha già lavorato al successo di Io, Tonya, che le è valso appunto la satuetta più ambita come attrice non protagonista, mentre la collega è arrivata "soltanto" alla nomination.

Il film sui crimini commessi da Ailes e favoriti dal sistema omertoso che vigeva alla Fox News non ha ancora un titolo ma ha già un regista: si tratta di Jay Roach, esperto in materia di biopic che hanno a che fare con l'informazione e la politica. La sceneggiatura scritta da Charles Randolph tratterà principalmente l'ascesa e la caduta di Ailes, dimessosi nel 2016 e morto l'anno successivo. Con il suo potere mediatico e la sua influenza in molti circoli repubblicani gli hanno permesso di sostenere con forza le elezioni di presidenti quali Richard Nixon e George Bush. Come dire: il meglio del meglio del conservatorismo a stelle e strisce...

Prima di affermarsi anche la cinema Allison Janney si è costruita una grandiosa carriera televisiva con una serie di culto come The West Wing, seguita poi da successi come Masters of Sex e Mom, sit-com che negli Stati Uniti spopola da svariate stagioni.