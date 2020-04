ALLINCHALLENGE: Matthew McConaughey accetta la sfida Di Caprio - Guarda il video

News Cinema

Lotta di beneficienza fra amici in cui l’attore texano risponde all'appello dell'amico Di Caprio e di De Niro.

Una sfida in beneficenza. Qualche ora fa i due protagonisti di Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, avevano con un video social invitato a fare offerte per aiutare la lotta contro il coronavirus, lanciano un’asta per ricevere in cambio un ruolo nel loro nuovo film del regista italo americano. Alla fine, Leo sfidava direttamente il suo amico e compagno di set in The Wolf of Wall Street, Matthew McConaughey. Ora arriva la riposta dell’attore texano, molto impegnato con video benefici e molto simpatici dalla quarantena.

Nel video dà merito a Leonardo Di Caprio, ringraziandolo, per l’idea di battersi il petto con il pugno durante la sua cantilena rituale in The Wolf of Wall Street. Sicuramente una delle situazioni rimaste iconiche di quel bellissimo film. “Accetto la sfida, sono all in”, dice poi nel video, “che a sua volta invita a donare in cambio di una partita di football dell’Università del Texas, a Austin, sua alma mater, dove tiene anche un corso di cinema, da vedere proprio insieme a lui. “Uniamoci e diamo da mangiare agli affamati, in questi tempi cupi”, ha aggiunto, lanciando la sfida a Jimmy Kimmel, conduttore del celebre show notturno della televisione americana ABC, e l’altro compagno di set in The Wolf of Wall Street, Jonah Hill.